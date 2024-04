Van Ooijen wil strengere wetgeving tegen marketing ongezond eten, maar alleen bij kinderen

De levensmiddelenindustrie houdt zich niet aan de afspraken over het beperken van marketing gericht op ongezond eten voor kinderen. Staatssecretaris Van Ooijen van het ministerie van VWS is daarom bezig met een nieuwe wet die marketing van ongezonde voeding gericht op kinderen verbiedt.

Die afspraken staan in het Nationaal preventieakkoord van de Rijksoverheid en in de Reclamecode voor Voedingsmiddelen. Film- en tekenfilmfiguren gericht op kinderen onder de dertien jaar mogen niet gebruikt worden om ongezond eten te promoten. Deze afspraak wordt gemonitord. Desondanks houdt de levensmiddelenindustrie zich hier niet aan.

Geen afspraken over reclame

Tweede Kamerlid Slagt-Tichelman van GroenLinks-PvdA heeft vragen gesteld aan de staatssecretaris. Ze wil weten of de grote hoeveelheid reclame voor fastfood niet in strijd is met het Nationaal preventieakkoord. Van Ooijen stelt daarop dat in het preventieakkoord geen afspraken staan over reclame. In het akkoord staat wel dat marketing gericht op kinderen ingeperkt moet worden.

Voldoende draagvlak

Slagt-Tichelman stelt dat kinderen, ondanks het verbod en de nieuwe wetgeving, alsnog vaak geconfronteerd worden met ongezond voedsel via reclame die niet speciaal voor kinderen is gemaakt. Van Ooijen kan niet anders dan dit bevestigen, maar wil daar op dit moment verder geen concrete stappen tegen nemen. Van Ooijen: “We moeten samen stappen blijven zetten richting een gezondere voedselomgeving. Dit moeten haalbare stappen zijn met voldoende draagvlak.”