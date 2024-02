Van Ooijen ziet af van standaard vaccinatie vitamine K voor pasgeborenen

Pasgeborenen krijgen vanaf januari 2025 toch niet standaard een prik met vitamine K. Demissionair staatssecretaris Maarten van Ooijen die over preventie gaat, ziet af van deze beoogde invoeringsdatum. Dat komt doordat de koepelorganisatie van verloskundigen (KNOV) recent heeft besloten haar steun in te trekken voor het plan om deze vitamine voortaan te injecteren. De verloskundigen zien meer in een verbetering van de nu gangbare orale toediening via druppels, schrijft Van Ooijen in een Kamerbrief.

Een tekort aan vitamine K kan bij pasgeborenen leiden tot ernstige (hersen)bloedingen. De Gezondheidsraad adviseerde in 2017 om de vitamine voortaan met één injectie toe te dienen direct na de geboorte. Dat is effectiever en beschermt beter dan de orale toediening – waarbij in verschillende perioden druppels moeten worden toegediend – omdat die niet goed werkt bij zuigelingen met een verstoorde vetopname. Met een uniform prikbeleid zouden enkele bloedingen per jaar kunnen worden voorkomen.

‘Do not harm’

Een van de overwegingen van de verloskundigen is volgens Van Ooijen dat ze een injectie in strijd vinden met het “do not harm principe” omdat veel kinderen onnodig geprikt worden. De KNOV vindt dat het geld dat ermee gemoeid is beter naar andere zorg kan gaan.

Van Ooijen wijst erop dat verloskundigen noodzakelijk zijn om het nieuwe beleid uit te voeren, omdat zij de aanstaande ouders voorlichten en bij bevallingen de eerste dosis zouden toedienen. Hij betreurt de vertraging en gaat de Gezondheidsraad vragen om een update van het advies uit 2017. (ANP)