Van Rijn: voorzichtigheid zet rem op broodnodige zorgvernieuwing  

Van Rijn doet zijn verhaal in het vernieuwde Skipr magazine, waarin hij met enkele andere sleutelspelers terugblikt op de wording van het huidige zorgstelsel. Als secretaris-generaal van VWS en rechterhand van toenmalig minister Hoogervorst geldt Van Rijn als één van de architecten hiervan.

Minder concurrentie

Onder druk van demografische en maatschappelijke veranderingen ziet hij “een volgende fase in het stelsel” aanbreken. “Veranderende zorgvragen in een ouder wordende samenleving vragen om een andere manier van zorg verlenen”, aldus Van Rijn. “Daarbij draait het om integratie van care en cure en de betrokkenheid van het sociaal domein. Je zult veel meer in ketens en populaties moeten gaan denken in plaats van in verrichtingen en behandelingen, dus meer samenwerking en minder concurrentie.”

Resultaat

Van Rijn bestrijdt dat hij daarmee van zijn geloof valt. “Ik heb mezelf altijd verbaasd over de discussie rond marktwerking”, aldus Van Rijn. “Je moet jezelf niet verliezen in ideologie.” Eenzelfde pragmatische kijk heeft hij op de hoofdlijnenakkoorden. “Principieel zul je mensen tegenkomen die zeggen: hoofdlijnenakkoorden verhouden zich niet met het stelsel van concurrerende verzekeraars. Dat klopt, maar wat is daar mis mee? Het gaat om het resultaat.”

Kroonjuwelen

Dat resultaat draait wat van Rijn betreft om het behoud van de “kroonjuwelen van het stelsel”. “Toegankelijkheid voor iedereen, geen premiedifferentiatie en acceptatieplicht, dat zijn wat mij betreft nog altijd de kroonjuwelen van het Nederlandse stelsel. Kroonjuwelen moet je bewaken. als je dit nu vergelijkt met het Amerikaanse systeem waarin mensen gewoon niet verzekerd kunnen worden of geen zorg kunnen krijgen, dat is ver-schrik-ke-lijk. Die kroonjuwelen zijn ondergesneeuwd geraakt, omdat het vaak over andere dingen ging, zoals bekostiging. Maar ik vind dat echt één van de grote bewaakpunten van ons stelsel.”

“Als we betaalbaarheid en toegankelijkheid echt kroonjuwelen vinden, hoe mooi is het dan als alle zorgpartijen zelf een verantwoordelijkheid voelen om dat stelsel overeind te houden. Je kunt zeggen: we hebben een stelsel waarin verzekeraars moeten onderhandelen. Maar wat is er tegen wanneer zorgverzekeraars, aanbieders, artsen en overheid bij elkaar gaan zitten en zeggen: hoe doen we dat nou? Kunnen we een richting afspreken waarbij we weten wat we aan elkaar hebben?”

Hoofdlijnenakkoorden

Daarbij is het volgens Van Rijn wel van belang dat de inhoudelijke dimensie niet wordt vergeten. Binnen de hoofdlijnenakkoorden voor de curatieve zorg vormt het programma “Juiste Zorg Op de Juiste Plek” zo’n thematische onderlegger. “Als JZOJP uitgelegd gaat worden als substitutie gaat het fout”, waarschuwt Van Rijn. “Dan verschuiven we het volumeprobleem van de ziekenhuizen naar de huisartsen, alsof die dat er zomaar even bij kunnen doen. Je zult moeten kijken naar preventie, naar doelmatigheid van de keten, naar samenwerking, naar gecombineerde financiering, naar populatiebekostiging. Het is echt een volgende fase in het stelsel. Met alleen maar verschuiven van volume gaan we er niet komen.”

Bredere context

Terugblikkend op sleutelmomenten in de wording van het zorgstelsel, zegt van Rijn nog altijd achter de decentralisatie van het sociaal domein te staan. Als staatssecretaris van VWS speelde hij hier een grote rol in. Met het oog op de houdbaarheid van het stelsel is het volgens Van Rijn onontkoombaar dat zorgvragen in een bredere context bekeken worden. “Neem het een onderwerp als kwetsbare ouderen. Dat is in veel opzichten geen klassiek zorgvraagstuk, maar een vraagstuk dat gaat over eenzaamheid, netwerk, ondersteuning en mantelzorg. Juist bij ouderen zie je dat persoonlijke omstandigheden een belangrijke rol spelen in de zorgvraag. We zullen in het systeem dus aandacht moeten geven aan die persoonlijke omstandigheden. Het is misschien makkelijker om zulke zorg als recht te formuleren met een vinklijstje. Het moet juist dichter bij de burger worden georganiseerd, met alle vallen en opstaan van dien.”

Doordringtijd

Wel zegt Van Rijn in de loop der jaren meer oog gekregen te hebben voor de “doordringtijd van beleid”. “Als je zegt dat verzekeraars een rol moeten spelen in de prijs-kwaliteitdiscussie, dan hebben verzekeraars veel tijd nodig om kwaliteitsinformatie te verzamelen; hoe is die kwaliteit precies, wat zijn de lokale omstandigheden? Dat kost onvoorstelbaar veel tijd en zelfs meer naarmate je op regionaal niveau gaat kijken.”

Het eerste nummer van het vernieuwde Skipr magazine met daarin een achtergrondverhaal over de wording van het huidige zorgstelsel, verschijnt medio januari.