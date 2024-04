Van Veen nieuwe toezichthouder bij Het Oranje Kruis

Van Veen is werkzaam als financieel directeur bij Rijnstate in Arnhem. Hier is hij verantwoordelijk voor de strategische financiële aansturing van het ziekenhuis.

Van Veen zegt over zijn nieuwe rol bij Het Oranje Kruis: “Vanuit interesse en betrokkenheid zet ik mij in voor de raad van toezicht. Samen met het bestuur, de andere leden en vrijwilligers lever ik graag mijn bijdrage aan het werken in netwerken. Altijd vanuit een gezamenlijke visie met de medewerkers van Het Oranje Kruis en andere organisaties in het netwerk.”