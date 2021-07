Van Veldhoven: Tata moet gezondheid meenemen in toekomstplannen

CO2-reductie

Vakbond FNV kwam onlangs met een plan waarmee de staalfabriek in IJmuiden overstapt op schonere productie en daardoor behouden kan blijven. Onderdelen van het plan zijn het overstappen op waterstof en het sluiten van een zeer vervuilend fabrieksonderdeel. Deze maatregelen zouden overlast voor de omgeving al moeten verminderen. Tata kwam eerder zelf met het idee om CO2 af te vangen en op te slaan.

Deze zomer wordt een onderzoek naar de haalbaarheid van het FNV-plan verwacht. Maar de staatssecretaris wil aanvullend onderzoek waarin niet alleen CO2-reductie maar ook gezondheidswinst wordt onderzocht. Hierover is ze met FNV en het RIVM in gesprek.

Gezondheidsproblemen

Omwonenden melden vaker gezondheidsproblemen zoals hartaandoeningen, longkanker, diabetes, buik- of maagklachten, hoofdpijn, duizeligheid of benauwdheid. Volgens de onderzoekers is de luchtkwaliteit in de regio IJmond vaker matig of onvoldoende. Veel bewoners hebben ook last van stank en stof afkomstig uit de staalfabriek. De regio kent ook veel vliegverkeer, zwaar wegtransport en scheepvaart. (ANP)

Tata maakte eerder al bekend 300 miljoen euro te investeren in het verminderen van dergelijke overlast en daar bovendien sneller mee te beginnen. Eerst zouden die doelen voor 2030 worden gehaald, nu houdt het bedrijf 2023 aan. De voorgenomen aanpassingen, waaronder het plaatsen van stofschermen, zorgen voor 85 procent minder stankoverlast en 65 procent minder stof. (AN