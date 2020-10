Vanboeijen kiest voor tweehoofdig bestuur

Interessant voor u

Ziekenhuis Hoogeveen sluit de helft van zijn operatiekamers

Het ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen sluit twee van de vier operatiekamers om zorg aan het sterk groeiend aantal coronapatiënten in de regio te kunnen verlenen. De maatregel gaat maandag in, meldt de Treant Zorggroep, waartoe het ziekenhuis behoort.