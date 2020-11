Vanboeijen voltooit bestuurlijke transitie

Daarmee heeft de aanbieder van gehandicaptenzorg in Drenthe het proces van bestuurlijke transitie afgerond. Als eerste stap hierin werd directeur bedrijfsvoering Dusseljee op 1 september benoemd als waarnemend bestuurder.

Inhoudelijk gedreven

Voorzitter Hans Reinders van de raad van toezicht is content met de nieuwe bestuurlijke opzet. “Yonas Tewelde is een man met passie en hart voor de zorg. Hij is inhoudelijk gedreven en werkt vanuit de belangen van bewoners en cliënten, ouders en verwanten en medewerkers”, aldus Reinders. “Johan Dusseljee heeft oog voor mensen en cijfers en heeft in de afgelopen jaren een belangrijke rol gespeeld in de positieve ontwikkelingen bij Vanboeijen.”

Tewelde en Dusseljee zeggen er naar uit te zien om gezamenlijk “een goed leven voor bewoners en cliënten en mooi werk voor onze medewerkers te realiseren”. Tewelde was de afgelopen jaren actief als directeur van ggz-aanbieder Lentis. Eerder werkte hij bij GGZ Drenthe.