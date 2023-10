Vastgoedfonds Achmea koopt Drents zorgcomplex

Achmea Real Estate koopt namens het Achmea Dutch Health Care Property Fund (ADHCPF) zorgcomplex De Slinge in Assen, een nog te bouwen project dat straks 176 zorgeenheden zal tellen onderverdeeld in 16 clusters van 11 individuele eenheden. Het complex wordt gebouwd op de locatie van het huidige centrum De Slingeborgh.

Het huidige gebouw stamt uit de jaren zeventig en het wordt in twee fases gesloopt en vervangen. De eerste fase wordt in maart 2025 opgeleverd en de tweede fase in november 2026. Het middengebied met een binnentuin wordt daarna een ontmoetingsruimte voor bewoners, bezoekers én buurtbewoners uit de wijk De Lariks.

Verouderde zorglocaties

Het nieuwe gebouw bestaat uit twee vleugels van vier verdiepingen, die op de begane grond zijn verbonden via een middengebied. In het middengebied is ruimte voor een restaurant, kantoren en een fysiotherapeut. Stichting Interzorg Noord-Nederland wordt via een sale-and-lease-back huurder van het nieuwe complex. Verkoper van het complex is ontwikkelaar Renward uit Haarlem.

“Deze acquisitie past in de visie van het ADHCPF om nieuwe, duurzame eenheden voor intramurale zorg te realiseren op verouderde zorglocaties”, zegt fondsmanager Daan Tettero van Achmea Real Estate. “Op deze manier wordt de continuïteit van de zorg gewaarborgd en de sociale functie van het nieuwe centrum in de wijk versterkt.”