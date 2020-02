Vastgoedfonds verwerft vier zorgcentra in Maastricht

Syntrus Achmea Real Estate & Finance heeft voor het Achmea Dutch Health Care Property Fund een portefeuille met vier eerstelijnszorgcentra in Maastricht gekocht via een sale and leaseback overeenkomst.

De locaties hebben een totale oppervlakte van 5.300 vierkante meter. Verkoper en hoofdhuurder is ZIO Zorgvastgoed, onderdeel van Stichting Zorg in Ontwikkeling (ZIO). In de centra werken onder anderen huisartsen, apothekers, tandartsen, fysiotherapeuten, diëtisten en logopedietherapeuten. Daarnaast huisvest de portefeuille een thuiszorgorganisatie, de GGD en een ambulancehal.

ZIO heeft in Zuid-Limburg de Stadspoli ontwikkeld: een snelle en minder dure vorm van zorg die sinds 2014 wordt aangeboden door het Maastricht UMC+ en de huisartsen in de regio. Het ministerie van VWS ziet de Stadspoli als een voorbeeld om de kosten van de zorg betaalbaar te houden en tegelijkertijd de kwaliteit van de zorg te verhogen.

“Met de verkoop van het vastgoed kan ZIO zich weer volledig richten op optimalisatie en ontwikkeling van de gezondheidszorg in de regio Maastricht en Heuvelland”, aldus Caro van Uden, directeur bedrijfsvoering ZIO. “In Achmea Dutch Health Care Property Fund zien wij een logische en betrouwbare partner, waarbij het zorgvastgoed in goede handen is.”

“De aankoop van deze portefeuille past in de aangescherpte strategie van het Achmea Dutch Health Care Property Fund”, zegt fondsmanager Marco Mosselman. “Op termijn moet de allocatie naar sterke eerste- en anderhalvelijnszorg 20 procent van de portefeuille bedragen. Met de aankoop van deze centra stijgt dit percentage nu van 9 naar 13 procent. Daarnaast levert het fonds een bedrage aan betere en betaalbare zorg door de samenwerking van de vier centra met het Maastricht UMC+.”

De portefeuille is verder belegd in levensloopbestendige woningen, intramurale woonzorg en tweedelijnszorg. Het zorgvastgoedfonds, waarin 17 institutionele beleggers participeren, kent een sterke positie in de vier grote steden: meer dan de helft van de vermogenswaarde is belegd in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.