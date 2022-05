Vecht en IJssel benoemt twee nieuwe rvt-leden

Tia van Beek en Boban Vukicevic zijn per 1 mei 2022 benoemd tot lid van de raad van toezicht (rvt) van Vecht en IJssel. Zij nemen bij de Utrechtse ouderenzorgorganisatie de portefeuille Financiën en ICT en Zorgtechnologie voor hun rekening.

Tia van Beek is Head of Transactions bij de Nederlandse afdeling van Principal Real Estate Europe, een internationale verzekeringsmaatschappij. Zij vervult daarnaast diverse commissariaten en toezichtfuncties binnen de vastgoedwereld en in de zorg. Van Beek zal binnen de rvt de portefeuille Financiën op zich nemen.

Zorgtechnologie

Boban Vukicevic is strategisch adviseur digitalisering en digitale commissaris bij diverse sociaal-maatschappelijke organisaties, universitair docent Smart Services en MBA bij de Open Universiteit en docent Management Digitale Transformatie bij de Hogeschool Utrecht. Hij wordt verantwoordelijk voor de portefeuille ICT en Zorgtechnologie.

Het kersverse duo volgt Iris Bandhoe en Piera Mereu op. Zij legden eind vorig jaar hun functie neer.