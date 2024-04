Veel belangstelling voor zaak mondkapjesdeal Sywert van Lienden

De zaak over de omstreden mondkapjesdeal van het bedrijf van Sywert van Lienden is maandagochtend onder grote belangstelling begonnen in de rechtbank in Amsterdam. Naast de advocaten van de verschillende partijen, zijn er ook oud-medewerkers van de Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA), veel media en andere belangstellenden in de rechtszaal.

Van Lienden en zijn zakenpartners Camille van Gestel en Bernd Damme zijn ook aanwezig. Zij sloten aan het begin van de coronapandemie in het voorjaar van 2020 een overeenkomst met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor de levering van 40 miljoen mondkapjes uit China. Van Lienden had vooraf publiekelijk aangegeven zonder winstoogmerk te werken. Achteraf bleek dat ze de bestelling uitvoerden namens hun commerciële bedrijf Relief Goods Alliance (RGA) in plaats van hun stichting.

De overheid wil de miljoenen terug die met de handel in mondkapjes zijn verdiend. Van Lienden had afgelopen week in interviews aangegeven dat hij geen advocaat kan betalen, omdat er beslag is gelegd op al zijn bezittingen. Daarop meldde zich toch een advocaat die Van Lienden naar eigen zeggen kosteloos zal bijstaan. Over die beslaglegging dient deze week nog een kort geding. (ANP)