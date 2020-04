Veel coronapatiënten krijgen na ic lang ernstige klachten

Syndroom Pics

Tot tachtig procent van de coronapatiënten die langdurig in het ziekenhuis zijn beademd, lijdt straks aan het zogenoemde Post-Intensive-Care-Syndroom (Pics), stellen onderzoekers in dagblad Trouw. Pics kan vele ernstige klachten geven, zeggen wetenschappers van het zogenaamde Reach-project. Bij wijze van proef worden op dit moment veertig patiënten met Pics begeleid, schrijft Trouw.

Nazorg

Nederland beschikt niet over een systeem van nazorg voor deze groep patiënten, waarschuwen de onderzoekers. Het Pics-syndroom is pas in 2012 erkend. Daarvoor leek het alsof de helft van de patiënten die een ic-behandeling hadden doorgemaakt zeer verschillende klachten hadden. Na onderzoek bleek dat er sprake was van ernstige ‘nasleepklachten’. Die zijn allemaal te herleiden naar het traumatische verblijf op de intensive care. (ANP)