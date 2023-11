Veel grensoverschrijdend gedrag in het ziekenhuis

Meer dan de helft van de artsen en geneeskundestudenten heeft op enig moment in de studie of op de werkvloer grensoverschrijdend gedrag ondervonden. Coassistenten en artsen zijn vooral slachtoffer.

Dat komt naar voren uit de enquête naar intimidatie en machtsmisbruik, seksueel grensoverschrijdend gedrag, discriminatie en racisme en pesten die Medisch Contact eind september verspreidde.

De meeste respondenten kregen te maken met intimidatie/machtsmisbruik (31,3 procent), direct gevolgd door seksueel grensoverschrijdend gedrag (29 procent). Een kleinere groep werd het slachtoffer van discriminatie/racisme (17,7 procent) of van ­pesten op de werkvloer (15,9 procent).

Ander werk

Bijna de helft van de respondenten die grensoverschrijdend gedrag ondervonden, geeft aan dat dit gevolgen voor hen had. Daarbij worden psychische problemen het meest genoemd. Maar ook opvallend is dat een tiende van de ­artsen en geneeskundestudenten die dergelijk gedrag hebben ondervonden, ervoor heeft ­gekozen om op zoek te gaan naar ander werk.

Hogere positie

Bij alle vormen van grensoverschrijdend gedrag worden ‘iemand in een hogere positie’ en ‘docent of opleider’ het meest genoemd door de artsen en geneeskundestudenten die grensoverschrijdend gedrag ondervonden. Bij seksueel grensoverschrijdend gedrag was dat zelfs bijna in de helft van de situaties het geval.

Ziekenhuis

Grensoverschrijdend gedrag speelt zich voornamelijk af in de ziekenhuissetting en het zijn de medisch specialisten die zich het frequentst grensoverschrijdend gedragen tegenover andere artsen en geneeskundestudenten, zo blijkt uit de antwoorden op vragen in de enquête die gingen over degene die zich grensoverschrijdend gedroeg.