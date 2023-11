‘Veel jongeren willen overstappen naar nieuwe zorgverzekering’

Vaak blijft een groot deel van de mensen toch bij hun ‘oude’ zorgverzekeraar, blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Gemiddeld stapt 8 procent daadwerkelijk over. De laatste keer was dat 8,2 procent, dat zijn 1,5 miljoen verzekerden.

Dat is mogelijk te verklaren doordat mensen boven de 40 jaar besluiten om toch niet te wisselen van verzekering. Dit komt vaak door de verwachte of onverwachte zorg die zij nodig denken te hebben. Ook geven veel mensen aan dat overstappen te veel tijd en moeite kost en dat het te ingewikkeld is.

Het verschil in zorgpremie is volgens Pricewise ook dit jaar weer erg groot. Tussen de duurste en de goedkoopste basisverzekering zit in 2024 ruim 400 euro verschil in de jaarkosten. (ANP)