Veel klachten ggz ongegrond verklaard

Het merendeel van de klachten die in 2023 werden ingediend bij tien klachtencommissies in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) is ongegrond verklaard. Van slechts 1 op de 11 klachten vinden de klachtencommissies dat zij gegrond is.

Afgelopen jaar zijn er 124 klachten gepubliceerd op de website Wvggz Klachten. 96 daarvan zijn ongegrond verklaard. Dat is bijna 80 procent.

Op de site publiceren klachtencommissies in de ggz hun uitspraken, zoals voorgeschreven in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). De site bevat uitspraken van tien verschillende klachtencommissies uit heel Nederland, en is niet gelieerd aan een specifieke commissie of zorgaanbieder.

Schadevergoeding

In 2023 is tien keer een schadevergoeding toegekend. Negen van de tien keer was het bedrag onder de 500 euro. Het laagste bedrag dat werd toegekend was 12,50 euro, het hoogste bedrag 2.150 euro.

Er zijn tien klachtencommissies aangesloten bij de site. Dat zijn: Amsterdam e.o., Parnassiagroep, Zeeland, GGNet Iriszorg, DFZS, Delfland, West en Midden-Brabant, Zuid-Holland-Noord en Gelderland Midden en Zuid. In Nederland zijn er in totaal zo’n 25 Wvggz-klachtencommissies.