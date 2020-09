Veel mensen met legionella in ziekenhuizen

Het aantal mensen dat met een legionellabesmetting in een ziekenhuis is opgenomen, is de afgelopen maanden sterk gestegen. In juli werden negentien mensen opgenomen op de intensive care, waarvan er vier overleden.

Dat blijkt uit onderzoek van datajournalist Jasper Bunskoek van RTL Nieuws: “Om een idee te geven: het aantal mensen dat in juli met een legionellabesmetting in het ziekenhuis terechtkwam, is hoger dan het aantal mensen dat in dezelfde maand met corona in het ziekenhuis werd opgenomen.”

“Het is een slopende ziekte die levens kost en levens verandert”, zegt Esther Huygens, voorzitter van de Stichting Veteranenziekte. Ze vindt de cijfers verontrustend, zegt ze tegen RTL Nieuws: “Mensen die het overkomt, houden vaak nog lang klachten.” Ze hoopt dat mensen met griepverschijnselen niet alleen denken aan het coronavirus, maar ook aan legionella.