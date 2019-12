Veel mensen zoeken naar andere zorgpolis

Prijsvergelijker Pricewise ziet een groei van 50 procent in het aantal personen dat aan het vergelijken is. Tot en met vorige week waren 330.000 mensen zich aan het oriënteren.

Echt overstapt

Het percentage dat uiteindelijk echt overstapt, zal naar schatting van Pricewise 10 tot 15 procent groter zijn dan vorig jaar. Het percentage Nederlanders dat een andere verzekering neemt lag de afgelopen jaren rond 6 procent. Als de nu geconstateerde stijging doorzet, komt het aantal overstappers dit jaar ruim boven de 7 procent uit.

Toename

De toename van het aantal mensen dat zich beraadt op een nieuwe verzekering is mogelijk te verklaren uit de verlaging van de collectiviteitskorting waarmee ze in het nieuwe jaar te maken krijgen, vermoedt Pricewise. Daardoor krijgen veel mensen minder korting op de verzekering die ze nu bijvoorbeeld via hun werkgever hebben en wordt die minder interessant. “Juist omdat het tot nu toe veel 40- tot 50-jarigen zijn die een nieuwe polis afsluiten, ligt het voor de hand dat een groot deel van deze groep bij een werkgeverscollectief was aangesloten,” zegt directeur Hans de Kok.

Opvallend noemt Pricewise verder dat steeds meer mensen (5 procent extra ) lijken te kiezen voor het standaard eigen risico van 385 euro “terwijl Nederlanders in 2019 gemiddeld slechts 164 hiervan hebben opgemaakt”. (ANP)