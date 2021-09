Veel minder kinderen met alcoholvergiftiging door corona

Het aantal kinderen dat met een alcoholvergiftiging in het ziekenhuis werd opgenomen was in het voorjaar 2020 drastisch minder dan in die periode het jaar ervoor. Dat blijkt uit onderzoek onder twaalf alcoholpoli’s. Hoogleraar kindergeneeskunde en oprichter van Nederlands eerste alcoholpoli Nico van der Lely waarschuwt wel voor een rebound-effect komend najaar.

Waar het aantal met alcohol geïntoxiceerde adolescenten in 2019 en het eerste deel van 2020 steeds op een vergelijkbaar niveau zat, nam dit tijdens de eerste lockdown (16 maart – 31 mei 2020) met ongeveer 70 procent af, blijkt uit het onderzoek van Van der Lely en promovenda Louise Pigeaud. In de periode van 1 juni tot en met 14 oktober 2020, na de lockdown, nam het aantal alcoholvergiftigingen onder jongeren weer toe. De opnames lagen toen op een vergelijkbaar niveau als dezelfde periode in 2019. In de laatste periode van 2020, waarin ook sprake was van een (gedeeltelijke) lockdown door de coronapandemie, daalde het aantal alcoholintoxicaties opnieuw.

Alcoholmisbruik

Van der Lely ziet meerdere verklaringen voor de afname tijdens de lockdowns: “Allereerst vermoeden we dat minderjarigen door de sluiting van horeca en sportclubs moeilijker aan alcohol konden komen. Ook omdat supermarkten de leeftijdcontroles doorgaans beter handhaven. Daarnaast was er sprake van meer ouderlijk toezicht in huis, omdat een veel mensen thuis werkten door de pandemie.”

Inhalen

Toch ziet Van der Lely de bevindingen vooral als een waarschuwingssignaal voor de komende maanden. “Als alles goed verloopt met de coronacijfers, wordt het maatschappelijke leven na de zomervakantie weer grotendeels hervat. Zeker nu naast de horeca ook het hoger onderwijs en sportverenigingen weer volledig open zijn, kan bij jongeren het idee leven om de rustige lockdown-maanden in te halen en extra hard te feesten met veel alcohol. Dat geldt net zo goed voor minderjarigen. Zo’n rebound-effect willen we voorkomen. Daarom blijven wij met de alcoholpoli’s en de Stichting Jeugd & Alcohol inzetten op preventie en bewustwording rond alcoholmisbruik onder jongeren.”