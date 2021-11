Veel minder tijd voor wetenschappelijk onderzoek door covid-19

Interessant voor u

De inzet van data in de wijkverpleging kan leiden tot betere afstemming van zorg en meer zelfredzaamheid. Toch wordt er nog weinig gebruik gemaakt van beschikbare gegevens in de wijkverpleging. Daarom is het consortium Data Nurse opgericht; een co-creatie van AmsterdamUMC, Vilans, Hogeschool Utrecht en Stichting Omaha System Support.

Nieuws

Omikron-variant al een week eerder in Nederland

De Omikron-variant van het coronavirus was al een week eerder in Nederland dan tot nog toe bekend was. In testmonsters die op 19 en 23 november bij de GGD zijn afgenomen heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de variant, die als zorgwekkend wordt beschouwd, aangetroffen.