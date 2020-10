Veel minder vroeggeboortes na eerste coronamaatregelen

Het aantal vroeggeboortes in Nederland is met zo’n 20 procent gedaald na de eerste coronamaatregelen op 9 maart, maakte het Rotterdamse Erasmus MC bekend na onderzoek.

De afname hangt mogelijk samen met de aankondiging van het kabinet destijds dat mensen vaak en grondig hun handen moesten wassen en stoppen met handen schudden. “Door betere handhygiëne en geen handen meer te schudden, worden minder bacteriën en virussen uitgewisseld, waardoor ook zwangere vrouwen minder aan ziekteverwekkers werden blootgesteld”, zegt Irwin Reiss van het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis.

Vroeggeboorte voorkomen

De wetenschappers onderzochten gegevens van ruim 1,5 miljoen baby’s die tussen oktober 2010 en juli 2020 zijn geboren.

Reiss is blij met de bevestiging dat invloeden van buitenaf een rol lijken te spelen bij vroeggeboorten. “Als we inzicht krijgen in oorzaken, kunnen we straks wellicht meer doen om vroeggeboorte te voorkomen.”

Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet Public Health. (ANP)