Veel werklozen willen baan in zorg bij betere betaling

Juist de sectoren waar op dit moment een schreeuwend tekort aan personeel is, blijken aantrekkelijk te zijn onder het Nederlands onbenut arbeidspotentieel, dat willen zeggen: werklozen en mensen met een baan die meer uren willen draaien. De zorg (23 procent) en het onderwijs (18 procent) worden door deze groep aangewezen als dé branches waar men (meer uren) zou willen werken.

“De zorgsector staat al jaren onder druk door het tekort aan handen”, zegt Willem Bos, creatief directeur bij Pro Contact en initiatiefnemer van het onderzoek. “Deze 1,1 miljoen mensen zonder werk zijn een belangrijk onderdeel van de oplossing. Uit ons onderzoek blijkt dat ze ook aan de bak willen.”

Onder niveau

De mate van bereidheid om een baan te vinden of meer uur te werken blijkt uit het feit dat bijna de helft werk zou willen doen onder zijn of haar niveau. Langdurig werklozen zijn daar iets meer toe bereid dan kortdurend werklozen.

Aan het onbenut arbeidspersoneel is ook gevraagd wat hen zou aansporen om weer of meer aan het werk te gaan. Het bieden van een goed salaris werd daarbij het meest genoemd, maar ook flexibel in te delen werk.