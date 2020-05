‘Veel zorgpersoneel werkt onbeschermd’

Uit een peiling van FNV Zorg & Welzijn onder 1.357 zorgwerknemers blijkt dat in de verpleeghuizen en thuiszorg 60 procent van het personeel niet beschermd aan het werk kan. Ook in de ziekenhuizen krijgt één op de drie werknemers nog steeds geen beschermingsmiddelen. In de kraamzorg geldt dat voor één op de zes.

Geen richtlijn

Probleem is dat er nog steeds geen richtlijn van het ministerie van VWS is waarin staat dat elke zorgprofessional recht heeft op persoonlijke beschermingsmiddelen, aldus de FNV: “Ondanks een toezegging van minister Van Rijn op 7 mei. Gevolg is, dat veel werkgevers hun zorgmedewerkers niet van beschermingsmiddelen voorzien wanneer die erom vragen.”

FNV-vicevoorzitter Kitty Jong: ‘Het is ongehoord dat zorgpersoneel nog steeds zonder beschermingsmiddelen moet werken en daarmee coronabesmetting riskeert. Werkgevers verschuilen zich achter de nog steeds onduidelijke richtlijnen van het RIVM.”

Anderhalve meter

In de ziekenhuizen ontbreekt het vooral bij verplegend personeel op niet-besmette afdelingen aan bescherming. Daar kunnen medewerkers vaak geen anderhalve meter tot hun patiënten bewaren. Zo zegt één medewerker: “Ik maak hartecho’s. Het gezicht van de patiënt is 50 cm van mijn gezicht af en ik moet ze in mijn gezicht laten blazen. Ik ben ondertussen al vaak in mijn gezicht gehoest. De triage vooraf is niet waterdicht.”

In verpleeghuizen lijken de regels vooral per werkgever heel wisselend. Waar in het ene verpleeghuis al het personeel en van corona-verdachte patiënten het beschermingsmateriaal krijgen dat ze willen, moeten werknemers in een ander verpleeghuis zelf schorten, handschoenen en mondkapjes kopen.