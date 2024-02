Veelbelovende nieuwe biomarker voor jicht gevonden

Radboudumc en Université Paris Cité hebben de biomarker, TNFSF14 genoemd, geïdentificeerd. Het eiwit kan de aanwezigheid van urinezuurkristallen heel goed monitoren.

Reumatische aandoening

Jicht is een zeer pijnlijke gewrichtsontsteking, uitgelokt door het kristalliseren van urinezuur in een gewricht. Het aantal mensen met jicht neemt sterk toe. Wereldwijd hebben momenteel ruim 45 miljoen mensen, vooral mannen, last van deze reumatische aandoening. Dit is een verdubbeling ten opzichte van dertig jaar geleden. Tussen de acute pijnlijke jichtaanvallen zitten rustige periodes waarin de concentratie van urinezuur in het bloed nog altijd verhoogd is. Met medicijnen zoals allopurinol kan de urinezuurconcentratie in het bloed voldoende worden teruggebracht om jicht aanvallen te voorkomen.

Vier eiwitten

Om meer inzicht te krijgen hoe het ziekteproces in elkaar zit, analyseerden de onderzoeksgroepen van Leo Joosten (Radboudumc) en Pascal Richette (Université Paris Cité, INSERM) bij 71 patiënten welke ontstekingseiwitten precies bij de drie verschillende periodes van jicht betrokken zijn: de acute opvlamming, de rustige tussenperiode en de periode waarin het urinezuurniveau is genormaliseerd door de medicijnen. De onderzoekers zagen dat vier eiwitten een belangrijke rol spelen in de acute fase van de jichtaanval. Van die vier lijkt het eiwit TNFSF14 een nieuwe, uitstekende biomarker voor jicht te kunnen gaan worden.

Monitoren

Leo Joosten (Radboudumc): “Ik zie goede mogelijkheden om via het eiwit TNFSF14 de ziekte te monitoren. Daarnaast kan het ook geschikt zijn om snel te zien of nieuwe medicijnen voor jicht aanslaan. Vooral in het goed monitoren van de ziekte valt zeker mondiaal nog veel winst te behalen. Ook als je geen acute aanval hebt, zorgt een te hoge concentratie van urinezuur in het bloed voor een continue, lage ontsteking. Dat geeft een hoger risico op hart- en vaatziekten en nierschade. Voldoende reden om onderzoek naar hoog urinezuur in het bloed en de behandeling van jicht serieus te blijven nemen.”