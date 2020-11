Veelbelovende resultaten behandeling alvleesklierkanker

Van de tien patiënten die meededen aan het onderzoek zijn er na anderhalf jaar nog negen vrij van tumoren en in goede gezondheid. Normaal keert de kanker bij de meeste patiënten binnen deze periode terug. “De resultaten zijn zo veelbelovend dat een verzoek tot toepassing bij een grotere groep patiënten op goedkeuring wacht,” aldus prof. dr. Van Eijck donderdag op Wereld Alvleesklierkanker Dag. Een vervolgstudie met zestig tot tachtig patiënten moet nog groen licht krijgen van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO).

Bijzonder dodelijke kankersoort

Alvleesklierkanker is een bijzonder dodelijke vorm van kanker. Minder dan 10 procent van de mensen leeft vijf jaar na de diagnose nog. Sinds 2015 voert de Stichting Overleven met Alvleesklierkanker de campagne Support Casper. Doel is uiterlijk in 2030 een betaalbare behandeling voor elke patiënt te hebben. Tot dusver is 11 miljoen euro gedoneerd, waarmee onderzoeken van achttien wetenschappers worden gefinancierd. (ANP)