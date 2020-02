Veertig huisartsen controleren grieppatiënten ook op coronavirus

De veertig huisartspraktijken die voor het Nivel het aantal mensen met griep in Nederland registreert, gaan patiënten voortaan ook meteen controleren op het nieuwe coronavirus. “Het is belangrijk om te starten met het monitoren van het nieuwe coronavirus voordat het virus daadwerkelijk in Nederland circuleert”, stelt het gezondheidsinstituut.

In China is er een uitbraak van dit virus en de kans op verspreiding ervan in Nederland is aanwezig. Wanneer er een patiënt met het coronavirus wordt gesignaleerd, dan maakt de huisarts daar melding van bij de GGD. “Het RIVM en de GGD kunnen dan snel maatregelen nemen om verspreiding tegen te gaan”, aldus het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg.

Het instituut acht het niet aannemelijk dat het virus wordt aangetroffen. Ook is het niet zo dat alle huisartsen nu mensen met griepachtige verschijnselen automatisch gaan testen op het coronavirus. Dat doen ze alleen bij verdenkingen van aanwezigheid van het virus. Dat kan bijvoorbeeld iemand zijn met griepklachten die in de afgelopen veertien dagen in contact is geweest met iemand die de infectie heeft opgelopen of iemand met griepverschijnselen die is teruggekomen uit China.

De peilstations van het Nivel, veertig huisartsenpraktijken, leveren al tientallen jaren wekelijks gegevens aan voor de nationale griepsurveillance.