Veiling mondkapjesstichting Van Lienden brengt 15 mille op

Van Lienden sprak op X van een trieste maandagochtend. “Live op een veilingsite meekijken hoe je volledige kantoorinventaris die je met zorg en aandacht bij elkaar hebt gebracht voor een appel en een ei verkocht wordt.”

Het veilingitem dat het meeste opbracht was een schilderij dat voor een kleine 5000 euro van eigenaar wisselde. “Gelukkig heeft iemand de mooie Casper Faassen herkend als waardevol”, aldus Van Lienden.

Stichting ontbonden

De SHA schorste de bestuurders in het voorjaar van 2022 en dagvaardde Van Lienden en zijn compagnons in april van dit jaar. De stichting gaat in een bodemprocedure 21 miljoen euro terugvorderen bij Van Lienden en zijn zakenpartners Bernd Damme en Camille van Gestel. Volgens SHA hebben de ex-bestuurders onrechtmatig gehandeld jegens de stichting en hielden ze er 21 miljoen euro aan over.

Het is de bedoeling dat de mondkapjesstichting in de toekomst wordt ontbonden. Het huidige bestuur wil het overgebleven geld schenken aan goede doelen in de zorg. (ANP)