Vektis kan met nieuw platform grote hoeveelheden data verwerken

Het platform is van IBM. Vektis verwacht hierdoor grote hoeveelheden data op een eenduidige manier toegankelijk te maken. Hierdoor kunnen zorgverleners, zorgverzekeraars en overheden sneller declaraties afhandelen, real-time analyses maken en administratie- en beleidsprocessen versnellen.

Dankzij intelligente dataconnectoren kan er bovendien een verbinding naar de bronsystemen worden gelegd om bronnen te interpreteren via een diepe data-analyse. Gebruikers kunnen hierdoor connecties maken met alle bekende rapportage- en analyse-applicaties voor verdere datavisualisatie. Daarnaast kan de data ook worden aangeboden als een web service.

Herman Bennema, algemeen directeur van Vektis: “Wij maken op basis van deze data-informatie voor zorgverzekeraars, zorgaanbieders en andere partijen in de zorg, waarmee zij op hun beurt keuzes kunnen maken voor goede en betaalbare zorg. We willen daarbij snel kunnen inspelen op de vragen van onze klanten. Om dit te realiseren moeten we de data real-time kunnen analyseren en verwerken. Daarbij willen we beschikken over de beste kennis, expertise en techniek op het gebied van beveiliging en privacy. Het onderbrengen van onze data in de cloud bij IBM was daarom voor ons een logische en essentiële stap voor de toekomst.”