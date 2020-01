Veld brengt met VWS regeldruk sociaal domein in kaart

Brancheorganisaties van zorgaanbieders, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en VWS gaan gezamenlijk de administratieve lasten in het gemeentelijk domein in kaart brengen. Een speciale enquête moet zicht geven op nieuwe dan wel aanvullende maatregelen.

Ondanks alle inspanningen zijn administratieve lasten in de uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo nog steeds hoog, constateren de betrokken partijen. Om beter inzicht verkrijgen in de huidige problematiek en mogelijke maatregelen hebben ze een enquête voor aanbieders en gemeenten ontwikkeld.

De resultaten van deze enquête worden gecombineerd met een data-analyse van het landelijke berichtenverkeer om zodoende conclusies te trekken over het totale proces van contracteren tot declareren.

De enquête, die wordt uitgevoerd door adviesbureau Q-Consult Zorg, loopt tot 20 februari. De gezamenlijke uitvoeringsorganisatie Ketenbureau i-Sociaal Domein geeft later dit voorjaar via de eigen website een terugkoppeling. Afzenders die bang zijn voor onnodige bureaucratische belasting kunnen gerust zijn: invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 20 minuten in beslag.