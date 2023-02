Verdachte Limburgse huisarts weer op vrije voeten en aan het werk

Het Openbaar Ministerie heeft de Brunssumse huisarts Sebastiaan van P. woensdag, een dag na zijn aanhouding, weer op vrije voeten gesteld. De arts was dinsdag opgepakt op verdenking van verkrachting van een patiënte. Een woordvoerster van het Limburgse Openbaar Ministerie (OM) laat weten dat de man wel verdachte blijft. “Het onderzoek loopt nog”, aldus de woordvoerster. Het OM beslist later of de nieuwe verdenking voor de rechter gebracht wordt.

Raadsman Rick Engwegen van de huisarts laat in een reactie weten dat zijn cliënt zich totaal niet herkent in de nieuwe beschuldigingen en die ten stelligste ontkent.

Gevangenisstraf en beroepsverbod

De aangifte was de vijfde in enkele jaren tijd. De man werd vorig jaar in eerste aanleg veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf en een beroepsverbod van vijf jaar voor vier verkrachtingen van drie patiëntes. Twee van hen waren boven de 80 jaar. Het gaat om verkrachtingen in 2016, 2017 en 2019. Ook de nieuwe aangifte heeft op deze periode betrekking.

Zowel de dokter als het Openbaar Ministerie (OM) ging tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep, en dat heeft volgens Engwegen een opschortende werking. De huisarts kan gewoon in zijn praktijk blijven werken, wat hij ook doet.

IGJ

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) liet dinsdag al weten dat bij die instantie ook een onderzoek tegen de huisarts loopt. Inhoudelijk kon een woordvoerster niets zeggen over lopende onderzoeken. (ANP)