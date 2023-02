Limburgse huisarts opnieuw aangehouden voor verkrachting

Een huisarts uit Brunssum is dinsdag opnieuw aangehouden op verdenking van verkrachting. De 53-jarige arts werd vorig jaar al veroordeeld wegens verkrachting, maar is daartegen in hoger beroep gegaan. Tegen de man is dinsdag een vijfde aangifte gedaan, bevestigt een woordvoerster van justitie berichtgeving in De Limburger dinsdag.