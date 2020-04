Het aantal coronapatiënten op de intensive care is maandag gedaald tot 1158. Dat zijn er 18 minder dan op zondag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op zondag stond de teller op 1176, op zaterdag waren er het 1201 en op vrijdag 1235.

“Alle regio’s zijn bezig met plannen maken voor het hervatten van de zorg aan andere patiënten”, aldus Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ).

Duitsland

Van de 1158 patiënten liggen er 1108 in Nederlandse ziekenhuizen. Dat zijn er 17 minder dan een dag eerder. In Duitsland liggen 50 patiënten op de ic, 1 minder dan een dag ervoor. In de afgelopen 24 uur zijn twee mensen verplaatst naar andere regio’s. Er zijn geen nieuwe patiënten naar Duitsland verplaatst. (ANP)