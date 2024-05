Verdiepingen parkeergarage St. Antonius ziekenhuis Nieuwegein ingestort

Meerdere verdiepingen van de parkeergarage van het St. Antonius ziekenhuis in Nieuwegein zijn zondagavond ingestort, meldt de Veiligheidsregio Utrecht zondagavond. Een woordvoerder van het ziekenhuis kon ’s avonds laat nog niet meer informatie geven over wat er precies is gebeurd en of er slachtoffers zijn.

De parkeergarage op het terrein van het ziekenhuis is van Q-park, is te lezen op de website van het ziekenhuis. De parkeergarage telt zes verdiepingen en is via twee toegangswegen te bereiken.

Brokstukken

Een woordvoerder van Veiligheidsregio Utrecht meldt dat alle hellingen van de parkeergarage zijn ingestort. Dit zijn de overgangsstukken tussen de verschillende verdiepingen. “Er hangen veel brokstukken los aan het plafond”, aldus de woordvoerder.

Slachtoffers onbekend

Het is zondagavond laat nog niet bekend of er slachtoffers zijn. De woordvoerder zegt wel dat er een minuut stilte is gehouden om te horen of eventuele slachtoffers om hulp riepen. Ze kon niet zeggen of hulpverleners al in de garage zijn geweest.

Veilig

In 2017 schreef het AD dat de parkeergarage bij het St. Antonius ziekenhuis veilig gebruikt kon worden. Er zou onderzoek zijn gedaan naar de gebruikte vloerconstructie, die hetzelfde was als een ingestorte parkeergarage bij Eindhoven Airport, aldus de krant. (ANP)