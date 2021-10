Verdubbeling depressies zwangere vrouwen in lockdown

Twee keer zo veel zwangere vrouwen hebben tijdens de eerste lockdown last gehad van angst en depressies. Ze ervaarden veel zorgen over het nieuwe en onbekende virus, verminderde sociale contacten en het wegvallen van werk en inkomen.

De ondersteunende rol van hun partners nam toe, maar sociale en professionele ondersteuning schoten juist tekort, zijn de belangrijkste conclusies van onderzoekers van het Radboudumc, die gepubliceerd zijn in Scientific Reports.

Zwangere vrouwen zijn normaal al gevoeliger voor angst en depressie, door de grote hormonale en biologische veranderingen in hun lichaam. Een nieuw virus met verstrekkende gevolgen geeft veel extra zorgen. Daarbij is een belangrijke beschermende factor tegen stress de ondersteuning door anderen: de partner, het sociale netwerk en vooral de professionele hulpverlening.

Het onderzoeksteam baseert deze conclusie op een online enquête, waarbij ze ruim 1400 vrouwen voor de pandemie in de periode 2017-2018, en nog eens meer dan 1400 vrouwen tijdens de eerste lockdown, in april en mei van 2020 naar hun mentale gezondheid vroegen. Depressies namen toe van 6 naar 12 procent en angst van 24 naar 52 procent.

Weinig informatie

Stefania Vacaru, onderzoeker bij het Donders Instituut voor Brein, Cognitie en Gedrag van het Radboudumc: “In de eerste lockdown bestond nog weinig informatie over het virus en waren de ziekenhuizen overbelast. Daardoor ontstond veel onzekerheid bij zwangere vrouwen. Kan het virus via de placenta bij de baby komen? Heeft het virus nadelige effecten op de ontwikkeling van het ongeboren kind? Kan ik straks wel terecht in het ziekenhuis als ik moet bevallen?”

Bezoekjes aan de verloskundige veranderden drastisch: ze waren korter, vrouwen mochten geen begeleider meenemen en soms vond de controle online of telefonisch plaats. Terwijl sociale contacten en hulpverlening afnamen, leunden zwangere vrouwen veel meer op hun partner. Maar dat was blijkbaar niet genoeg. We zien in onze resultaten dat de hulpverlening de grootste rol speelt in de bescherming tegen zorgen en stress.”