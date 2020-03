Verdubbeling sterfgevallen door corona

Op vrijdag is het aantal mensen dat aan het coronavirus is overleden verdubbeld naar tien. Ook zijn er weer 190 besmette patiënten bijgekomen.

Het totaal aantal besmette mensen in Nederland is daarmee opgelopen tot 804. Hiervan werken er 179 in de zorgsector. Op donderdag was dit aantal besmette zorgmedewerkers nog 102. Volgens het RIVM zijn zorgmedewerkers vaker getest dan andere groepen. In totaal zijn er sinds de uitbraak van het virus 115 mensen opgenomen (geweest) in een ziekenhuis.

De vijf nieuwe sterfgevallen door corona zijn allen ouderen die al een ziekte onder de leden hadden, meldt het RIVM. Dat was ook het geval bij eerdere sterfgevallen.

De meeste besmettingen zijn nog steeds te vinden in Brabant. Met Tilburg als uitschieter. Bij inwoners van die gemeente zijn 67 besmettingen geconstateerd. Breda volgt met 53 besmettingen. Door op de kaart hieronder te klikken, is per gemeente het aantal te bekijken.