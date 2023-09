Verdubbeling van aantal toezichthouders specifiek voor digitalisering en ict

De snelle ontwikkeling van digitalisering en innovatie in de zorg vraagt om meer aandacht voor toezicht hierop. Sinds 2021 is het aantal raden van toezicht met een specifiek lid voor digitalisering en ICT verdubbeld naar 25 procent.

Digitaliserings- en ict-vraagstukken staan echter nog niet structureel op de agenda, terwijl de urgentie van digitalisering juist toeneemt door het Integraal Zorgakkoord (IZA) en arbeidsmarktproblemen. Dat blijkt uit onderzoek van M&I/Partners onder 59 raden van toezicht van Nederlandse zorgorganisaties.

Eigen portefeuille

In 2021 deed M&I/Partners al eerder onderzoek naar toezicht op digitalisering en ict. Sindsdien is het aantal raden van toezicht dat een specifiek lid met een ‘eigen’ portefeuille heeft (bijvoorbeeld ‘Digitalisering en innovatie’), verdubbeld tot 25 procent. Ook laat het onderzoek zien dat de onderwerpen digitalisering en ict nu meestal zijn ondergebracht bij een eigen portefeuille (32 procent), terwijl dit in 2021 nog voornamelijk bij alleen financiën was.

Niet structureel op de agenda

Digitalisering en ict staat bij een krappe 20 procent van de raden van toezicht structureel op de vergaderagenda. Meestal wordt het besproken ‘als het zo uitkomt’ of een aantal keer per jaar. Deze uitkomsten zijn in lijn met de uitkomsten uit 2021. Opvallend is dat de ruime meerderheid het wel eens was met de stelling ‘Digitalisering en ict zou voor elke raad van toezicht een vast item op de vergaderagenda moeten zijn’.

Een verklaring van waarom dit nu nog weinig gebeurt, is volgens sommige raden van toezicht dat het nu lastig is om het onderwerp goed te agenderen. Onder andere door het ontbreken van breed gedragen formats en een duidelijke lading van het containerbegrip digitalisering en ict.

Ook is te zien dat raden van toezicht zich meer richten op risicobeheersing dan het benutten van kansen door nieuwe trends en ontwikkelingen.

Ruimte voor verbetering

Raden van toezicht scoren de kwaliteit van hun eigen toezicht op digitalisering en ict ‘voldoende’ maar zien ruimte voor verbetering. Respondenten in ons onderzoek scoorden hun eigen kennis een 7,6 en die van hun collega’s een 6,4. Iets minder dan de helft van de raden van toezicht heeft hun visie op toezicht op digitalisering en ict verduidelijkt.