‘Verduurzaming zorgvastgoed kost komende tien jaar 8,1 miljard’

De verduurzaming van vastgoed dat gebruikt wordt in de langdurige zorg gaat de komende tien jaar 8,1 miljard euro kosten. Instellingen kunnen deze investeringen zelf wel opbrengen, maar dat zou ten koste kunnen gaan van de zorg. Dus moeten de vergoedingen voor langdurige zorg omhoog, betoogt ABN Amro in een maandag verschenen onderzoek dat al is ingekeken door het Financieele Dagblad

Veel zorgvastgoed is verouderd en van beroerde kwaliteit. “Het oude vastgoed is zo goedkoop dat de vergoeding ervoor de zorg subsidieert. Dat kan in de toekomst niet meer”, zegt sectorbankier Anja van Balen.

Renoveren of nieuwbouw?

Een belangrijke vraag is: renoveren of nieuwbouw? De onderzoekers betogen dat het in veel gevallen niet logisch is om het oude vastgoed nog op te knappen. Bovendien is er nu al een tekort aan plekken voor kwetsbare ouderen, en door de vergrijzing wordt dat alleen maar groter. Al met al zou de komende tien jaar 37 procent van het vastgoed volledig vervangen moeten worden.