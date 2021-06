Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen benoemt nieuwe voorzitter

Frenken is de opvolger van Aarnoud Overkamp, die de afgelopen twee jaar voorzitter was. Momenteel is hij manager bij Ely Lilly en hij zat al in het bestuur van de branchevereniging. Zijn voornaamste speerpunt is de betere toegankelijkheid van geneesmiddelen.

“De afgelopen anderhalf jaar hebben we onze sector op zijn best gezien en hebben we allemaal kunnen ervaren hoe belangrijk het is dat er goede en veilige geneesmiddelen en vaccins zijn”, laat de kersverse voorzitter weten. “Ook hebben we gezien dat het essentieel is dat deze middelen snel hun weg vinden naar patiënten. Tegelijkertijd staat voor tal van patiënten de mogelijkheid om de nieuwste middelen voorgeschreven te krijgen zwaar onder druk. Samen met de lidbedrijven zal ik me inzetten om ervoor te zorgen dat Nederlandse patiënten breed toegang houden tot de nieuwste medicijnen.”