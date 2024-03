Vereniging VvAA benoemt twee nieuwe bestuursleden

Veerman treedt op 25 juni af vanwege het bereiken van de maximale bestuurstermijn van drie keer drie jaar inclusief een jaar verlenging. Marijn Houwert en Jacqueline Joppe nemen beide de rol over van voorzitter over na het vertrek van Veerman.

Gedeeld voorzitterschap

Vereniging VvAA denkt met een jong en verbindend persoon als boegbeeld de nieuwe generatie young professionals goed aan te kunnen spreken. Daarnaast heeft Vereniging VvAA een ervaren bestuurder nodig, iemand die complexe dossiers overziet. Hierdoor werd een duo-voorzitterschap een logische keuze.

Marijn Houwert

Houwert is staflid traumachirurgie en opleider Heelkunde bij het UMCU. Daarnaast heeft hij twee boeken en blogs voor Medisch Contact geschreven. Recent was hij mede-initiatiefnemer van de beweging “Open spookhuis”, waar medisch specialisten in gesprek gaan met coassistenten om een reëel beeld van vervolgopleidingen te schetsen in plaats van de spookverhalen die soms de ronde doen.

Jacqueline Joppe

Joppe is sinds 2020 vice-voorzitter van het bestuur van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn, actief als toezichthouder in de zorg en verpleegkundige. Joppe heeft onder andere gewerkt als locatiemanager van een verpleeghuis en als verpleegkundige in de ouderenzorg. Ook werkte zij als manager Inkoop Ziekenhuizen van VGZ. Haar toezichthoudende functies zijn in de GGZ (Lister) en ouderenzorg (Carintreggeland).