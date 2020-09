Verenigingen tekenen samenwerking voor Groene OK

Vijftien verenigingen van specialisten en ondersteunende beroepen die werkzaam zijn in de Nederlandse operatiekamers hebben de Green Deal zorg ondertekend. Met de ondertekening treden ze toe tot het Landelijk Netwerk Groene OK.

Dat meldt vakblad OK Visie op 15 september. Als het om duurzaamheid gaat, valt er op de Nederlandse operatiecomplexen een wereld te winnen, zeggen de deelnemende partijen. Voor het uitvoeren van operaties is veel energie nodig, en iedere sessie genereert zakken vol afval en omgevingsonvriendelijke gassen. Het aandeel van de OK’s aan de uitstoot van CO2 en aan de plasticafvalstroom is enorm.

De deelnemers aan het Landelijk Netwerk Groene OK willen als professionals leidend zijn in duurzaamheid op de OK. Als geen ander zien zij wat er mogelijk is. Belangrijk is ook de samenwerking met andere partijen, zoals raden van bestuur, IGJ, afvalverwerkers, farmaceuten en fabrikanten van medische hulpmiddelen. Het netwerk heeft de eerste contacten al gelegd en het initiatief wordt met enthousiasme ontvangen, zegt het netwerk.

Een manier waarop het netwerk verduurzaming van zorgprocessen op de OK wil borgen is via richtlijnontwikkeling. In overleg met het Kennisinstituut Medisch Specialisten (KIMS) wordt bekeken hoe duurzaamheidsaspecten vast onderdeel kunnen worden van bestaande en nieuwe richtlijnen voor de snijdende specialismen. Op basis van onderzoek en literatuur kunnen bijvoorbeeld handvatten worden geformuleerd.

De deelnemende verenigingen zijn: Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV), Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA), Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG), Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG), Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC), Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT), Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU), Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (NVMKA), Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH), Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied (KNO), Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN), Landelijke Vereniging van Operatieassistenten (LVO), Nederlandse Vereniging Van Anesthesie Medewerkers (NVAM), Beroepsvereniging Recovery Verpleegkundigen (BRV) en Nederlandse Vereniging van Leidinggevenden OK (NVLO).