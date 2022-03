Verenso: aantal besmettingen in verpleeghuis fors gestegen

Het aantal nieuwe besmettingen in verpleeghuizen is deze week aanzienlijk toegenomen. Dat meldt Verenso op haar website . Het aantal overlijdens blijft stabiel laag.

Verenso publiceert wekelijks de landelijke tellingen van het aantal coronabesmettingen in verpleeghuizen. Dit doet de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde op basis van data uit de elektronische cliëntendossiers Ysis van Gerimedica en uit Ons van Nedap.

Cijfers

Uit de gegevens van het Ysis ecd blijken deze week 718 nieuwe patiënten positief te zijn getest op corona in verpleeghuizen. “Dit is een grote toename ten opzichte van vorige week, toen werden er 481 nieuwe patiënten gemeld met covid-19.” Afgelopen week zijn er 8 geregistreerde patiënten overleden. De overzichten uit Ysis betreffen de intramurale verpleeghuiszorg op basis van ongeveer 63.000 patiënten.

In het ecd Ons zijn 168 nieuwe patiënten positief getest op corona. Dit is een meer dan een verdubbeling ten opzichte van vorige week, toen werden er 72 nieuwe patiënten gemeld. Ten opzichte van vorige week zijn er 2 patiënten geregistreerd als overleden. “De gegevens zijn van groot belang om de situatie in verpleeghuizen in kaart te brengen”, aldus Verenso.