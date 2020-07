Verenso en KNMG doen voorstellen aanpassing Wet zorg en dwang

De betreffende wetsvoorstellen beogen de uitvoering van beide wetten te vereenvoudigen en technische onvolkomenheden en omissies te herstellen. Verenso en KNMG bieden in hun voorstel oplossingen voor onder meer het beoordelen van wilsonbekwaamheid en de procedure voor het afgeven van medische verklaringen.

Uitvoeringslast

Beide verenigingen zijn verheugd dat het wetsvoorstel een aantal technische verbeteringen bevat en ook de nodige uitvoeringslast rond wegneemt. Wel menen beide verenigingen dat die last nog steeds erg groot blijft en dat de keus om voor twee onderscheiden patiëntengroepen twee verschillende regelingen te maken, moet worden heroverwogen.

Beide wetten betreffen weliswaar andere cliëntengroepen maar regelen in de kern hetzelfde, namelijk zorg onder dwang. Vanuit rechtspositioneel opzicht is het verschil in rechtsbescherming moeilijk vol te houden. De keus voor twee wetten veroorzaakt overigens ook veel samenloopproblemen. Met dit wetsvoorstel worden enkele daarvan wat verlicht, maar naar de mening van de opstellers van het vorstel is dat onvoldoende.

Financiering

Ook menen zij dat de nieuwe mogelijkheden van beide wetten om verplichte en onvrijwillige zorg ambulant toe te passen, in de praktijk nog veel vragen oproepen. Zo zijn belangrijke randvoorwaarden zoals duidelijkheid over de financiering van bij ambulante dwang te betrekken professionals, de verantwoordelijkheidsverdeling en het benodigde toezicht op dit moment nog vrijwel niet uitgekristalliseerd.