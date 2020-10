Verenso kiest voor ‘nieuw geluid’ met voorzitter De Groot

Jacqueline de Groot neemt per 1 oktober het voorzitterschap op zich van Verenso, de beroepsvereniging van specialisten ouderengeneeskunde. Zij neemt het voorzitterschap over van Nienke Nieuwenhuizen die de afgelopen zeven jaar het gezicht van de vereniging was.

De leden van Verenso stemden medio mei in met de benoeming van De Groot als nieuwe voorzitter-bestuurder. De Groot is sinds 1997 actief als specialist ouderengeneeskunde (toen nog verpleeghuisarts). Tot 2017 was zij met name werkzaam in het verpleeghuis. Nadien was ze vooral actief in de eerste lijn bij patiënten thuis en in kleinschalige woonvoorzieningen. Daardoor is ze goed in staat om zich te verplaatsen in zowel vraagstukken binnen als buiten het verpleeghuis.

Bestuurlijke activiteiten

De Groot ook altijd bezig geweest met de bestuurlijke en organisatorische kant van het vak. Al tijdens haar opleiding was De Groot voorzitter van de toenmalige Vereniging Verpleeghuisartsen in Opleiding (VViO). Na de opleiding zat zij onder meer in het regiobestuur van de Nederlandse Vereniging Verpleeghuisartsen, later Verenso. Ook was ze bestuurslid van de Landelijke Adviesgroep Eerstelijn Geneeskunde Ouderen (LAEGO, expertgroep van het Nederlands Huisartsen Genootschap).

Belang ouderengeneeskunde

Hoewel De Groot start in uitzonderlijke omstandigheden, kijkt zij ernaar uit om te beginnen in haar nieuwe rol als voorzitter. “Deze coronacrisis benadrukt alleen maar het belang van het specialisme ouderengeneeskunde”, aldus De Groot. “De komende periode ga ik mij inzetten om onze leden te ondersteunen bij het uitvoeren van hun werk. Of dat nu om een praktische handreiking gaat of het behartigen van hun belangen, onder andere in Den Haag.”

Veel bereikt

Verenso bedankt scheidend voorzitter Nieuwenhuizen voor hetgeen ze de afgelopen jaren heeft bereikt. Zo werd onder haar voorzitterschap de zorg door de specialist ouderengeneeskunde opgenomen in de Zorgverzekeringswet. Ook was zij intensief betrokken bij de ontwikkeling van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg, de totstandkoming van registratie aan de bron en de ontwikkeling van indicatoren basisveiligheid.

Ook heeft ze, samen met V&VN en NVAVG, de basis gelegd voor de Stichting Kwaliteits Impuls Langdurige Zorg, waarbinnen gewerkt wordt aan een meerjarig kwaliteitsbeleid voor de gehele langdurige zorg.

Nieuw geluid

Gedurende de huidige coronacrisis heeft Nieuwenhuizen de expertise van de specialist ouderengeneeskunde op de kaart kunnen zetten. Ze was veelvuldig zichtbaar in de media en mocht onder andere een briefing verzorgen voor de leden van de Tweede Kamercommissie. Daarnaast neemt zij, op persoonlijke titel, deel aan het Outbreak Management Team. “Ik heb een ontzettend mooie en leerzame tijd gehad bij Verenso”, zegt Nieuwenhuizen. “Maar na zeven jaar is het tijd voor een nieuw geluid. Jacqueline brengt een hoop kennis en ervaring mee; ik denk dat Verenso een goede voorzitter aan haar zal hebben.” Nieuwenhuizen blijft als lid bij Verenso betrokken.