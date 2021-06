Vergoeding paramedische herstelzorg na corona jaar verlengd

Covid-19-patiënten die last hebben van ernstige klachten of beperkingen kunnen onder voorwaarden paramedische herstelzorg vergoed blijven krijgen uit het basispakket. De regeling hiervoor zou aflopen op 1 augustus dit jaar, maar wordt, op verzoek van de Tweede Kamer, verlengd tot 1 augustus 2022, schrijft demissionair minister voor Medische Zorg en Sport Tamara van Ark aan de Tweede Kamer.

“Het is belangrijk dat patiënten die in de tweede of derde golf ernstige Covid-19 hebben doorgemaakt ook paramedische herstelzorg kunnen krijgen vanuit het basispakket. Dat maken we mogelijk door de regeling te verlengen,” aldus Van Ark.

Sommige mensen die een besmetting met het coronavirus hebben doorgemaakt, ervaren tijdens hun herstel ernstige klachten of beperkingen. Paramedische herstelzorg richt zich op het verminderen van deze klachten. Deze zorg bestaat uit fysiotherapie, oefentherapie, logopedie, diëtetiek en/of ergotherapie. Voor vergoeding van de paramedische herstelzorg is een verwijzing van een huisarts of medisch specialist nodig. (ANP)