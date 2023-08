Verkiezingsboodschap Ieder(in): drastische veranderingen nodig voor mensen met een beperking

Mensen met een beperking of chronische ziekte kunnen anno 2023 niet gelijk deelnemen aan de samenleving. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen roept Ieder(in) politieke partijen op daar verandering in te brengen. De koepelorganisatie voor mensen met een beperking en chronische ziekte pleit voor drastische veranderingen op het gebied van zorg, rechtsgelijkheid en bestaanszekerheid.

Nederland telt twee miljoen mensen met een beperking of chronische ziekte. “Velen van hen hebben te maken met bestaansonzekerheid. Door gebrek aan passend werk, een laag inkomen of hoge zorgkosten”, aldus Ieder(in). Daarnaast staat de kwaliteit van de zorg en ondersteuning onder druk, vooral voor mensen met een complexe zorgvraag. “Daar komt nog bij dat de maatschappij nog steeds erg ontoegankelijk is voor mensen met een beperking. Van woningen en onderwijs tot en met openbaar vervoer en openbare ruimtes; op velerlei gebieden worden ze nog steeds buitengesloten.”

VN-verdrag Handicap

Illya Soffer, directeur van Ieder(in), zegt dat de situatie voor mensen met een beperking de laatste jaren eerder is verslechterd dan verbeterd. “Onze oproep aan de politiek is daarom eigenlijk heel simpel: maak eindelijk echt werk van het VN-verdrag.” In de oproep ‘Kies voor een toegankelijk Nederland’ pleit de koepelorganisatie daarom voor drastische veranderingen op het gebied van bestaanszekerheid, zorg en rechtsgelijkheid. “De allerbelangrijkste maatregel die we bepleiten, is om alle nieuwe wetten en wetswijzigingen te toetsen aan het VN-verdrag Handicap. En dat mensen met een beperking daarbij worden betrokken”, reageert Soffer.

Daarnaast vraagt Ieder(in) de politiek om de bestaande ongelijkheden weg te nemen. “Dus weg met de stapeling van zorgkosten! En weg met de regels waardoor mensen met een beperking vaak niet kunnen samenwonen, zoals de partnertoets en de kostendelersnorm.” Daarnaast is het volgens de koepelorganisatie noodzakelijk dat er extra wordt geïnvesteerd in passende zorg voor mensen die levenslang op allerlei terreinen ondersteuning nodig hebben. “Want die zorg is nu vaak te schraal en slecht op elkaar afgestemd”, zegt Soffer.

Toetsing partijprogramma’s

Ieder(in) toetst dit jaar specifiek in hoeverre de punten uit de oproep “Kies voor een toegankelijk Nederland” aan de orde komen in de partijprogramma’s. Ook wordt er gekeken of het VN-verdrag Handicap wordt genoemd.