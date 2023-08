Verkiezingsboodschap MIND: vrije artsenkeuze en toegankelijke ggz

Snoeien in de wachtlijsten, solidariteit en collectieve verantwoordelijkheid als fundament van het zorgstelsel en behoud van vrije artsenkeuze. Daarvoor pleit MIND in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen.

Jaarlijks hebben 2 miljoen mensen in Nederland psychische zorg nodig. “Terwijl de vraag naar deze zorg toeneemt, krijgen mensen steeds moeilijker toegang tot de ggz”, ziet MIND. “Wij vragen aan alle politieke partijen om in hun verkiezingsprogramma’s oplossingen voor het zorgstelsel op te nemen en specifiek voor de problemen in de geestelijke gezondheidszorg.”

Wijziging zorgstelsel

Bij ernstige psychische aandoeningen lopen sommige wachttijden op tot wel anderhalf jaar. “De vorige kabinetten zijn niet in staat geweest de lange wachtlijsten terug te dringen”, vindt de koepel. “Een hoge mate van concurrentie tussen zorgaanbieders, zorgverzekeraars die hun wettelijke zorgplicht onvoldoende nakomen en een sterke nadruk op de individuele verantwoordelijkheid van burgers hebben in de afgelopen jaren niet de gewenste oplossing gebracht.”

Daarom pleit MIND voor het toegankelijker maken van de ggz middels een zorgstelselwijziging met solidariteit en collectieve verantwoordelijkheid als fundament. Waarbij regels in dienst staan van mensen en de zorgvragerniet verstrikt raakt in het systeem. Organiseer de zorg daarnaast rond de cliënt en naaste, valt in de pamflet van MIND te lezen. “Maak gebruik van de goede praktijken die er al zijn, zoals BuurtzorgT. Daarnaast is een landelijk dekkend netwerk van laagdrempelige offline en online voorzieningen onmisbaar om mensen continue de nodige steun te bieden.”

Vrije artsenkeuze

MIND roept partijen daarnaast op om de vrije artsenkeuze voor mensen te behouden. “Dit is geen luxe maar een voorwaarde om passende zorg of überhaupt zorg te vinden. Daarnaast vragen we om meer duidelijkheid te bieden over gecontracteerde zorg.” Daarvoor dient de kwaliteit en tijdigheid van het contracteerproces tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars bevorderd te worden. “En verbeter de transparantie over de kwaliteit van zorg; dit helpt mensen om de juiste keuze te kunnen maken voor een behandeling en zorgverlener.”