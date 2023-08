Verkiezingsoproep voor toegankelijke gehandicaptenzorg

Met het oog op de verkiezingen in november is een verkiezingspamflet voor de gehandicaptenzorg opgesteld door de beroepsvereniging van professionals in sociaal werk (BPSW), Nederlandse Vereniging Artsen Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG), Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).

Betekenisvol leven, gewoon meedoen en passende zorg zijn daarbij de belangrijkste uitgangspunten. In het pamflet staan daarvoor tien aanbevelingen. Met het verkiezingspamflet vragen de partijen aandacht bij de politiek voor deze situatie nu zij hun verkiezingsprogramma’s aan het maken zijn.

Onvoldoende meedoen

Ruim 1,5 miljoen mensen met een beperking in Nederland kunnen nog niet of onvoldoende meedoen in de samenleving. Want deze wordt steeds complexer, sneller en veeleisender.

Daarnaast hebben steeds meer mensen een intensievere zorgvraag. Het is steeds moeilijker om voldoende personeel te vinden. De financiële positie van zorgorganisaties is verslechterd en het zorgstelsel kent nog teveel schotten.