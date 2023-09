Verkiezingsprogramma BBB: zorgprofessional moet leidend worden

Minder bureaucratie en herwaardering van de zorgprofessional staan centraal in het verkiezingsprogramma van BBB, met de titel ‘Iedere dag BBBeter’.

Het zorgstelsel “is zo goed als vastgelopen”, stelt de partij. Dat komt door de administratieve lasten, de vele protocollen en te weinig zeggenschap van het personeel. Als het nieuwe kabinet besluit om zorgprofessionals meer vertrouwen te geven, is dat volgens BBB beter voor de zorg en het vermindert de bureaucratie drastisch. “De zorgverlener bepaalt wat passende zorg is en niet de zorgverzekeraar.”

“BBB wil dat er rigoureus geschrapt wordt in allerlei bureaucratische systemen die ertoe geleid hebben dat een verpleegkundige ongeveer 40 procent van haar tijd besteedt aan papier. Wij willen dat werken IN de zorg belangrijker wordt dan werken AAN de zorg.”

Managementlagen verminderen

BBB wil een overheadnorm. Zorgorganisaties moeten managementlagen verminderen, onder meer door verantwoordelijkheden naar de werkvloer te verplaatsen. De huisarts wordt de “spin in het web in de gezondheidszorg”. Ze coördineren patiëntenzorg en spelen een cruciale rol in het beheersen van zorgkosten, door onder meer complexere zorg thuis te geven.

Om de bureaucratie te verminderen, wil BBB dat zorgcontracten ten minste twee jaar gelden. Gesprekken tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders hoeven niet meer: verzekeraars kunnen beter afspraken maken met collectieven (zoals brancheverenigingen), vindt de partij van lijsttrekker Caroline van der Plas. Als dat van de ACM niet mag, moet de wet worden aangepast: “Dit scheelt heel veel tijd en ergernis.”

Einde aan indicatiecircus

Als een zorgprofessional vaststelt dat iemand een blijvende lichamelijke of verstandelijke beperking heeft, vervalt de jaarlijkse indicatiestelling voor de Wmo en de wijkverpleging. “Wij willen een einde aan het indicatiecircus.” Het niet volgen van een protocol is niet klachtwaardig: “Goede zorg is de toetssteen”, aldus Iedere dag BBBeter.

BBB wil verder een sterke acute zorg in de regio, maar is niet tegen verdere concentratie van complexe zorg. SEH, ziekenhuizen en huisartsenposten mogen niet dicht. Het budget voor de thuiszorg gaat omhoog als het aan BBB ligt en er moeten meer verpleeghuizen en speciale woonvormen bijkomen.