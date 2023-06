Verlies en onzekere situatie voor Pluryn

Jeugdzorg en gehandicaptenzorgaanbieder Pluryn heeft vorig jaar een nettoverlies van 5,7 miljoen euro geleden. De organisatie heeft last ven een lagere instroom voor de gesloten jeugdzorg (JeugdzorgPlus), niet-kostendekkende tarieven, hoge kosten voor extern personeel en hogere energiekosten en inflatie. In 2021 was dit nog een positief resultaat van 9,1 miljoen euro.

Pluryn heeft medio vorig jaar een intern hersteloperatie opgezet. De resultaten worden inmiddels zichtbaar. De eerste maanden van 2023 laten een voorzichtig herstel zien. Met een aantal grote jeugdzorgregio’s zijn afspraken gemaakt over kostendekkende tarieven. Ook in de interne organisatie zijn meerdere verbeteringen doorgevoerd. Pluryn is vooral verheugd dat zo’n 400 zorgmedewerkers in ruil voor een tekenbonus hun contracturen hebben uitgebreid, om het aantal zzp’ers in de zorg af te remmen.

Donkere wolken

Maar toch blijft er onzekerheid. Pluryn spreekt zelf van “onvoorspelbare donkere wolken” boven zowel Pluryn als de sector. Met name over de krappe arbeidsmarkt en het toenemende aantal zorgmedewerkers dat voor een bestaan als zelfstandige kiest, maakt men zich zorgen De situatie rond de energieprijzen blijft ook onzeker en de zorgaanbieder vreest voor de voorgenomen kabinetsbezuinigingen en de ontwikkelingen rondom de cao’s jeugdzorg en gehandicaptenzorg.