Verloskundigen staken tegen Integrale Bekostiging

De Tweede Kamer debatteert dinsdag over het besluit van minister Kuipers om Integrale Bekostiging in de geboortezorg in te voeren. Hiermee komt de organisatie van de geboortezorg in handen van de ziekenhuizen te liggen volgens de verloskundigen. “Met grote gevolgen voor de laagdrempelige zorg in de wijk en keuzevrijheid van de zwangere”, aldus Kernteam Noodalarm Geboortezorg. In aanloop naar dat debat leggen verloskundigen in heel het land vandaag hun werk neer.

Wanneer Integrale Bekostiging is ingevoerd stelt dit de ziekenhuizen – ook zonder contract met de zorgverzekeraar – in staat de volledige verloskundige zorg te declareren. Ook de zorg die nu door verloskundigen in de wijk wordt geboden. “Daar waar veel ziekenhuizen in financieel zwaar weer verkeren vormt de gezonde zwangere een gemakkelijke inkomstenbron”, aldus het Kernteam Noodalarm Geboortezorg.

Zorgaanbieders buiten spel

Als voorbeeld hoe binnen het experiment Integrale Bekostiging de gezonde zwangere een businessmodel werd en kwaliteit en toegankelijkheid van zorg in het geding kwamen, noemt de organisatie het Tergooi MC. Daar startte het ziekenhuis met één verloskundigenpraktijk een Integrale Geboortezorg Organisatie (IGO). “Hiermee werd het gehele netwerk van samenwerkende aanbieders in de wijk buiten spel gezet en bestaat er een zorgelijk groot verschil in het zorgaanbod voor cliënten binnen en buiten de IGO”, volgens een woordvoerder van de coöperatie van verloskundigen.

Monodisciplinaire bekostiging

De verloskundigen pleiten voor doorontwikkeling van de monodisciplinaire bekostiging, waarbij kwaliteitsverbetering als uitgangsbasis wordt genomen. “De bestaande IGO’s kunnen zich binnen deze variant ook doorontwikkelen. Het is dus niet nodig een systeemwijziging door te voeren zonder dat deze bewezen is betere kwaliteit te leveren en grote gevolgen heeft voor het voortbestaan van laagdrempelige verloskundige zorg in de wijk en de keuzevrijheid van de zwangere”, aldus Joke Klinkert, woordvoerder Geboortezorg. De KNOV en cliëntorganisaties zoals ‘Clara Wichmann’ en de ‘Geboortebeweging’ ondersteunen deze visie.

Debat in de Kamer

Morgen debatteert de Kamer over Integrale Bekostiging in de geboortezorg. Om de politiek tot ingrijpen op te roepen, staken verloskundigen deze maandag door heel het land.

