Vernet: verzuim in zorgsector opnieuw hoger dan vorig jaar

Het verzuim onder medewerkers in de zorgsector was afgelopen kwartaal opnieuw hoger dan in dezelfde periode een jaar geleden, meldt kennisnetwerk Vernet. Het verzuim was in het derde kwartaal van 2021 6,55 procent, vorig jaar ging het nog om 5,95 procent.

Het verzuim steeg in alle takken van de zorg: in de ziekenhuiszorg, in de verzorging, verpleging en thuiszorg (VVT), de gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg. Bij elkaar werken er ongeveer 960.000 mensen in deze sectoren. Dat betekent dat er in het derde kwartaal van dit jaar dagelijks gemiddeld ongeveer 63.000 werknemers niet konden werken. Het verzuim onder zorgpersoneel neemt al jaren toe, maar de coronapandemie heeft het proces volgens Vernet versneld.

Langdurig verzuim neemt toe

De organisatie ziet vooral een stijging van het langdurige verzuim. Het percentage verzuim in de categorie van 92 tot 365 dagen was in het derde kwartaal 3,31 procent. Een jaar geleden ging het nog om 2,9 procent. Het percentage extra lang verzuim (langer dan 365 dagen) was bijna 1 procent. In totaal maakte het aandeel langdurig verzuim dus meer dan de helft van het totale verzuimpercentage uit. Vernet concludeert al langer dat het aandeel langdurig verzuim in de zorgsector stijgt.

Het bedrijf heeft het bewust over verzuim en niet over ziekteverzuim, laat de organisatie weten. Dat iemand verzuimt hoeft namelijk niet per se te betekenen dat iemand ook echt ziek is, vindt de organisatie. Dat iemand verzuimt betekent volgens Vernet dat iemand niet vrij is in het kader van verlof, maar omdat iemand om een of andere reden niet kan werken. De cijfers gaan niet over werknemers die in thuisquarantaine zaten of wachtten op de uitslag van een coronatest. (ANP)